Ha ez igaz, nagyon durva hőség ül ránk

A tartós hőség miatt hat megyében másodfokú (27 fok feletti az átlaghőmérséklet), míg az ország többi részén elsőfokú a figyelmeztetés a tartós hőség miatt. Jelenleg Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyében van érvényben a másodfokú a figyelmeztetés. A következő napokban is jellemzően 29-34 fok közötti meleg lesz.

A magas páratartalom és a trópusi éjszakák miatt sokaknak gondot okozhat elviselni ezt az időjárást is, de az idei szezon Magyarországon inkább abban rendkívüli, hogy mostanáig nem fordult elő forró nap. Ugyanakkor az Ibériai-félszigeten valóban rendkívüli, sőt, szó szerint elviselhetetlen hőség várható ezen a hétvégén. Az európai ECMWF modell 43-45 fokot jelez előre vasárnapra. Ez spanyol/portugál viszonylatban is rendkívülinek számít. Az amerikai GFS-modell szerint Portugáliában 50 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ilyet – jegyezték meg – előrejelzőik még nem láttak Európában. A meteorológiai szolgálat azt írta, hogy Magyarországra nagy valószínűséggel ez a hőhullám nem ér el, sőt a jövő héten akár hűvösebbre is fordulhat az idő.

GFS model simulating +50°C max temperature this coming weekend in parts of Portugal - Saturday, Aug 4th. Still too far ahead but a significant heat wave for Iberian peninsula is shaping up - stay tuned! Map by https://t.co/MjFK8sByTd pic.twitter.com/NmKc57gPTd