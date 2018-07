Időjárás

Ilyet kelljen elviselni a hőség miatt!?

Régi hagyományt tört meg a krikettsport kétszáz éves szentélyében, a londoni Lord's stadionban a Nagy-Britanniát sújtó hőhullám: most először zakó nélkül is beengedik a férfiakat a nézőtér legelőkelőbb részébe, a Viktória királynő korából fennmaradt és csak a tagok és vendégeik számára fenntartott pavilonépületbe.



A világhírű helyszín tulajdonosa, a Marylebone Cricket Club közölte, a tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre és arra való tekintettel döntöttek az öltözködési előírások lazításáról, hogy az előrejelzések szerint akár a melegrekord is megdőlhet.



A Marylebone Cricket Club főtitkár-helyettese emlékeztetett arra, hogy nagy meleg idején általában engedélyezik a férfiaknak, hogy a játékot a teraszon szemlélve levegyék zakójukat, de érkezniük abban kell, és az épületben viselniük kell a ruhadarabot. Most először viszont zakó nélkül is érkezhetnek. "Haladó klub vagyunk" - idézte Jamie Cliffordot a The Times című lap pénteken.



Az 1787-ben alapított Marylebone Cricket Club - amely 1814 óta működik a London St John's Wood nevű kerületében álló és világszerte a krikett szentélyeként számon tartott stadionban - és a hazai csapat Middlesex County Cricket Club továbbra is ragaszkodik azonban a nyakkendő viseléséhez.



A stadionban csütörtök este a Middlesex County Cricket Club fogadta a Hampshire County Cricket Club együttesét. A mérkőzés kezdetén, 18.30-kor 33 fok volt, sok néző a hőség miatt azonban nem ment el, pedig elővételben 18 ezer jegy kelt el.



A Pavilon 1890-ben nyílt meg. 1999-ig nők tagként nem mehettek be a mérkőzésekre, kivéve a jelenlegi uralkodót, II. Erzsébetet.



Nagy-Britanniát csaknem 60 éve nem tapasztalt száraz nyár és forróság sújtja. A csütörtöki volt az év eddigi legmelegebb napja, a londoni Heathrow repülőtér környékén 35 fokot mértek. A hőmérséklet az ország sok részén éjjel sem csökken az ilyenkor nappal megszokott 23-24 fok alá, egyes vidékeken pedig több mint 50 napja nem esett az eső.