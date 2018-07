Időjárás

Semmit sem kímél az időjárás

hirdetés

Budapest XII. kerületében, az Istenhegyi úton egy leszakadt faág villanyvezetékre esett. A helyszínre a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik eltávolították az ágat. Zuglóban, a Bolgárkertész utcában egy fa körülbelül hatméteres ága lehasadt, a tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. A XVIII. kerületi Gyergyó utcában is tűzoltói segítséget kértek, egy oktatási intézmény pincéjében összegyűlt esővíz miatt. Pest megyében, a ceglédi Törteli úton egy egészségügyi intézmény alagsorában gyűlt össze az esővíz, amely a járdát és parkolót is több száz négyzetméteren elöntötte. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval avatkoznak be. Cegléden a Dugovics utcában is a tűzoltók segítségét kérték, mert egy garázssornál áll a víz - írta a Katasztrófavédelem.