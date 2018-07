Időjárás

Meleg, de többször esős idő várható a héten

A sok napsütés mellett a jövő héten is többször várható eső. Ezzel együtt marad a meleg, többfelé 30 fok feletti maximumokkal. 2018.07.22

Hétfőn kezdetben több helyen, majd egyre inkább a déli és a középső országrészben alakul ki eső, zápor, zivatar, felhőszakadás. Emellett többfelé megerősödik a légmozgás, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 15-20 fok lehet. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő.



Kedden és szerdán napos idő valószínű. Elszórtan, főként a Dunától keletre várható zápor, zivatar. A szél erős, keleten helyenként viharos lehet, de zivatarban is viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét napon 15-20 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 26-31, szerdán 27-32 fok között alakulnak.



Csütörtökön és pénteken a sok napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. A szél élénk, zivatarban viharos lehet. A minimumhőmérséklet csütörtökön 15-20, pénteken 15-21 fok között valószínű. A maximumhőmérséklet csütörtökön 27-32, pénteken 27-33 fok között alakul.



A legtöbb helyen szombaton és vasárnap is több órára kisüt a nap. Emellett viszont több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. Szombaton a leghidegebb órákban 17-22, vasárnap 17-23 fok lehet. A nappali maximumok mindkét nap 27-33 fok között alakulnak - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.