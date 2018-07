Időjárás

Az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap sekély ciklonális mező, valamint magassági teknő alakítja időjárásunkat, hétfőn a magassági teknő fokozatosan keletebbre helyeződik. 2018.07.22

Vasárnap délután változóan felhős-napos, fülledt, meleg időre számíthatunk. A változó vastagságú, szakadozott felhőzetből vasárnap napközben is előfordulhat szórványosan egy-egy csapadékgóc. Elsősorban az ország déli felén, majd a Tiszántúlon várható eső. A szél csak zivatarok környezetében erősödik fel, jellemzően mérsékelt, északi irányú marad - írta az eumet.hu.



Este, éjszaka ismét többfelé lehetnek heves zivatargócok. A legtöbb esélye esőnek a Dunától keletre és az ország déli felén van, míg északnyugaton, majd éjjel az északkeleti határvidéken kisebb a csapadék valószínűsége.



Hétfőn fülledt, meleg, változóan, gyakran erősen felhős ég jellemzi időjárásunkat, sokfelé, de kis körzeteket érintő, helyi záporokkal, zivatarokkal. Északkeleten, illetve a nyugati határszélen van kisebb esélye esőnek, de ott is előfordulhatnak gócok. Feltámad, nyugaton és keleten felerősödik az északi szél.



Délután észak felől csökken a csapadékhajlam, este nagyrészt már a déli országrészben is megszűnnek az esők. Éjjel friss szélben csillagfényes, szakadozottan felhős idő várható.