Időjárás

Felhőszakadás és jégeső kíséri a viharokat

2018.07.21 20:15

A medence feletti sekély ciklonális mezőben vasárnap nedves, labilis légállapotú a levegő; több helyen számíthatunk záporra, zivatarra.

Szombaton estétől szerte az országban záporok, heves zivatarok várhatók. A késő esti órákban elsősorban a Tiszától nyugatra várhatóak zivatarok, majd éjjel már délkeleten, az éjszaka második felében északkeleten is kipattanhat egy-egy vihargóc. Foltokban ugyan, de jelentős mennyiségű csapadék hullhat, felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. A csapadékhajlam éjszaka is megmarad. Az erősen változó felhőzetből sokfelé fordul elő eső, zivatar.

Győr környékére így érkezett a vihar

Vasárnap változóan felhős-napos, fülledt, meleg időre számíthatunk. A hajnali, kora reggeli órákban még sokfelé lehet zápor, zivatargóc, majd csökken a csapadékhajlam, szakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap is. Az ország északi felén valószínű egész nap több felhő és szórványosan záporok, zivatargócok. A szél csak zivatarok környezetében erősödik fel átmenetileg. Este, éjszaka ismét többfelé lehetnek heves zivatargócok. A legtöbb esélye esőnek a Dunától keletre és az ország déli felén van, míg északnyugaton, majd éjjel az északkeleti határvidéken csökken a csapadék valószínűsége.