Időjárás

Napos, de helyenként csapadékos idővel folytatódik a hosszú hétvége

Szombaton szórványosan, vasárnap helyenként fordulhat elő zápor, szombaton néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, vasárnap helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 26 fok között alakul.