Időjárás

Ilyen idő várható a hosszú hétvégén

Sok lesz a napsütés, de többször várható zápor, helyenként zivatar is a hosszú hétvégén. A hőmérséklet-maximumok továbbra is 20-25 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Pénteken több órára kisüt a nap, de többfelé alakul ki zápor, délen néhol zivatar is. Emellett többfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb 20-25 fok között várható.



Szombaton napos idő várható, elszórtan valószínű zápor, zivatar. A szél többfelé élénk, néhol erős, zivatar környezetében a szél viharos lehet. A leghidegebb órákban 7-13 fok lehet. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő.



Pünkösdvasárnap és -hétfőn sok napsütés várható, helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Vasárnap a Tiszántúlon, hétfőn helyenként megerősödhet a szél, amely zivatar környezetében viharos is lehet. A minimumhőmérséklet mindkét nap 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok vasárnap 22-26, hétfőn 23-27 fok között alakulnak.