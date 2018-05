Időjárás

Itt csaphat le vihar

Ezúttal a Dunától nyugatra, illetve a déli országrészben van a legtöbb esély csapadékgócok előfordulására, de ez nem jelenti, hogy másutt kizárható lenne az előfordulásuk.

Napközben ismét a napsütésé lesz a főszerep, eleinte csökken a csapadékhajlam, de fülledt idő várható, majd újabb helyi záporok, zivatargócok kialakulásával kell számolni - írja az eumet.hu.

Pénteken egy gyenge hidegfront súrolja az északnyugati, nyugati országrészt. Ott eleinte élénkebb északi szél fúj, de napközben már legyengül a légmozgás. Változó felhőzet, szórványosan kialakuló csapadék, záporok, zivatargócok ígérkeznek. Az ország nagyobb részén marad a többnyire napos, meleg időjárás. A késő délutáni, esti időszakban nő meg az esélye szórványos záporok, zivatarok kialakulásának szerte az országban, de továbbra is csak kis körzeteket érintenek a csapadékgócok.

Szombatra kellemesen meleg, változóan napos idő ígérkezik, de továbbra is kedvezőek lesznek a légköri feltételek egy-egy kis körzetet érintő zápor vagy hevesebb zivatargóc kialakulásának. Elsősorban délután várható csapadék, de délelőtt is előfordulnak elszórt gócok.



Vasárnap előreláthatólag az ország északnyugati felén nyugodtabb, szikrázóan napos, derült idő alakul ki, míg a friss modellfutás alapján a Dunántúlon, főként délnyugaton még marad a labilis, zivatarokkal tarkított időjárás.



A jövő hét első felében -az átlagosnál nagyobb bizonytalansággal, de- most egy erőteljesebb lehűlést hozó ciklon érkezése valószínűsíthető, mely térben és időben is igen változékony, gyakran esős, zivataros és szeles időjárást okozhat hazánk térségében.