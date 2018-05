Állati

8 fajta rovarcsípés, amiket jó, ha ismerünk

A bidista.com összeszedte, milyen csípéseket tapasztalhatunk, és ezeket mi okozza, illetve mivel kezelhetők!

Szúnyogcsípés

Egy duzzanatot eredményez a bőr felületén, amely kellemetlenül viszket. Az átlagos szúnyogcsípés nem jelent veszélyt az egészségünkre. Elég ha bekenjük a sértett felületet bőrirritáció elleni krémmel. Ha mégis belázasodunk vagy a nyirokcsomók megduzzadnak akkor forduljunk orvoshoz mert előfordulhat, hogy fertőzés lépett fel.



Bolhacsípés

Általában 3 - 4 piros pötty egymás után való elhelyezkedése jellemzi a bolhacsípést és erős viszketés. Először is mossuk le a csípés helyét szappannal és vízzel, majd viszketés elleni kenőccsel kenjük be az érintett felületet. Ne vakarjuk a csípés helyét, hogy el ne fertőzzön.



Poloskacsípés

Több féle formában jelenik meg, egyes emberek észre sem veszik, míg más embereknél allergiás reakciókat is kiválthat vagy fájdalommal járhat. A poloskák legnagyobb ellensége a tisztaság, ezért javallott naponta többször kezet mosni, zuhanyozni. Mossa ágynemű, ill. párnahuzatait rendszeresen, hogy mentessé tegye őket a poloskáktól. Ha a viszketés erősödik, akkor használjunk gyulladáscsökkentő krémet.



Pókcsípés

Általában a pókcsípés nem veszélyes, két kisebb pöttyről lehet felismerni az átlagos pókcsípést. Mossuk le szappannal és vízzel a csípés helyét. Ha szokatlan szimptómákat észlelünk pl. allergiára utaló jeleket, akkor szedjünk antihisztamint és forduljunk orvoshoz.



Kullancscsípés

Nagyon veszélyes az emberre nézve, komoly betegségeket okozhat. Ha észreveszünk a bőrünk alatt egy kullancsot, akkor minél hamarabb távolítsuk el. Ne alkalmazzuk a házi praktikákat, mint az olaj, benzin vagy ecetes lemosás, hanem egy szemöldökcsipesszel fogjuk meg a kullancsot, lassan húzzuk ki, utána a sebet mossuk le vízzel és szappannal. Minél több ideig tartózkodik a kullancs a bőr alatt, annál nagyobb az esélye a fertőzésnek. Ezért nagyon fontos ellenőriznünk a bőrünket minden egyes parkban vagy erdőben történő séta után.



Hangyacsípés

Egyes hangyafajták csípése viszketést, gyulladást és bőrirritációt okozhat. Ha ezek a szimptómák nem múlnak el maguktól, akkor használjunk kortizonos kenőcsöt. Ha hólyag keletkezik, akkor ne szúrjuk ki, hogy ne terjedjen tovább a gyulladás.



Skorpiómarás

Ennek a marásnak a veszélyessége több mindentől függ: a skorpió fajtájától, az életkortól (a gyerekek sebezhetőbbek), és a szervezetbe került méreg mennyiségétől. Legelőször távolítsuk el az úgynevezett fullánkot amiben a méreg van, ha ez a bőr alatt maradt. Ne használjunk szemöldökcsipeszt! Úgy kell kiszedni, hogy ne nyomjuk össze a méregtárolót, hogy ne kerüljön méreg a szervezetbe. Mossuk le jól a sebet vízzel és szappannal, majd tegyünk rá jeget 10 percre. A tünetek enyhítése mellett fel kell keresni az orvost!

Darázs és méhcsípés

Ezek a csípések általában ártalmatlanok, még akkor is ha elképesztően kellemetlenek. Sok ember azonban allergiás az ilyen csípésekre, ilyen esetben azonnal forduljunk orvoshoz. A méh a legtöbb esetben a fullánkját a bőrben hagyja. Mindenekelőtt távolítsuk el, mossuk le a sebet és kenjük be ecettel.