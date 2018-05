Időjárás

Itt lehet nagy zivatar pénteken - térkép

Pénteken főként nyugaton, délnyugaton nő meg a hevesebb zivatarok kialakulásának esélye, ott akár több helyen is előfordulhat felhőszakadás, jégeső.



Az Időkép szerint a nyugati, délnyugati területeken kívül többnyire változóan felhős, északkeleten kimondottan napos idő lesz jellemző.



Az északkeleti szél többfelé megélénkül, délnyugaton és nyugaton a zivatarok által kiváltott szélerősödéstől függetlenül is megerősödhet. Enyhe hajnalt követően a legmelegebb órákban nyugaton 24-26, máshol továbbra is 27-32 fokot mérhetünk.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat térképén több megye is citromsárga, ezekre a helyekre kiadták tehát a legenyhébb fokozatú veszélyjelzést.