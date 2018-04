Időjárás

Robbant a légkör a fővárostól nyugatra

Nagyjából vasárnap délután fél 3 körül alakult ki az a zivatarcella Székesfehérvártól keletre, mely észak felé mozogva Tatabánya és Dorog térségét is elérte. A zivatar útját a csapadék mellett intenzív villámtevékenység is kíséri, sőt Válról jégesőt is jelentett az Időkép egyik észlelője.

A zivatarcella fejlődése Szabadbattyánban