Szép

Nyárias meleggel, záporokkal indul a május

Május első napjaiban is sok lesz a napsütés, többfelé 25, néhol 30 fok körüli meleg lesz. Ezzel együtt viszont változékony lesz a hét időjárása: záporokra, zivatarokra, erős szélre is készülni kell. 2018.04.29 23:30 MTI

Hétfő délelőtt még sok napsütés ígérkezik, de kora délutántól szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, néhol felhőszakadás és jégeső kíséretében. A légmozgás nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön és zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 10-17 fok lehet. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő, az Alföldön lesz a legmelegebb.



Kedden, május elsején reggel, délelőtt általában napos idő várható, de az Alföldön és északkeleten már reggel is több lehet a felhő, ott ekkor még zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben a Dunántúlon főként fátyolfelhők szűrhetik a többórás napsütést, keletebbre viszont erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és délután záporok, kisebb eséllyel zivatarok is lehetnek. Emellett élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős, zivatar környezetében akár viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-16 fok között valószínű, de a nyugati megyékben néhol 9, 10 fokig is lehűlhet a levegő. A nappali maximumok 24-29 fok között alakulnak.



Szerdán országszerte többórás napsütésre van kilátás. A nap első felében a Dunántúlon lehetnek záporok, délután, este már inkább az ország északnyugati felén, főleg a Duna-Tisza közén van nagyobb esélye zápor, zivatar kialakulásának. A jellemzően élénk szelet, a középső területeken erős, zivatar környezetében esetleg viharos lökések is kísérhetik. A minimumhőmérséklet 9-17, a maximumhőmérséklet 24-30 fok között valószínű.



Csütörtökön és pénteken a napsütés mellett nyugat felé egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 10-17 fok lehet. A nappali maximumok csütörtökön 24-31, pénteken 22-29 fok között alakulnak.



Szombaton néhány órára mindenhol kisüthet a nap, de több helyen - nagyobb eséllyel délnyugaton - alakulhat ki zápor, zivatar és sokfelé élénk, néhol erős, zivatar környezetében viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között valószínű.



Vasárnap több napsütésre van kilátás, az ország nagy részén száraz idő várható, kis eséllyel lehetnek záporok. Nagy területen élénk, néhol erős lehet a szél. A leghidegebb órákban 9-15 fok lehet. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzésében.