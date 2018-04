Időjárás

Kiadták a riasztást - itt jöhetnek heves zivatarok

Vasárnap este a Dunántúl keleti felén, a Duna-Tisza közén, az Északi-középhegységben több helyen, máshol (nyugaton, az Alföld délkeleti felén) csak néhol alakulhatnak ki zivatarok. Elsősorban a középső-északi országrészben (Pest megye és tágabb környezete) néhol heves zivatar is várható, hirtelen lehulló, 15-30 mm csapadékkal, nagy méretű jéggel (~2-3 cm-es átmérő) és 80 km/h feletti szélrohammal. Késő estére általában összeesnek az intenzívebb csapadékgócok, de hétfőre virradó éjszaka is labilis marad a légállapot, így továbbra is előfordulhat helyenként zivatar - figyelmeztet az OMSZ.