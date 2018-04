Meteorológia

Csak hat áprilisi nap időjárása felelt meg a havi átlagnak

Olyannyira, hogy eddig csupán hat nap időjárása felelt meg az áprilisi átlagnak - mondta Fejős Ádám meteorológus hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A meteorológust arról kérdezték, hogy száznegyvenkét éves melegrekord dőlt meg hétfőn Budapesten, Újpesten 29,3 Celsius-fokot mértek. Fejős Ádám jelezte: Baján 30 fok volt, ha még hat tizedet emelkedett volna a hőmérséklet, az országos rekord is megdől.



Elmondta: csapadék szempontjából annyira nem volt szeszélyes az április, a hőmérsékleti viszonyokat tekintve viszont kifejezetten. Hozzátette: március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, aztán nagyon gyorsan felmelegedett, és már majdnem egy hete beszélnek arról, hogy nyárias az időjárás. Most hidegfront jön, amely egy kicsit visszatereli a hőmérsékletet a sokéves átlag tartományába - közölte Fejős Ádám.



Szólt arról is, hogy elkezdtek virágozni a fűfélék, ami áprilisban nagyon ritka, ezek kifejezetten nyári típusú növények, akkor szórják legjobban a polleneket. Hozzáfűzte: annak ellenére várható erősödő pollenterhelés a következő napokban, hogy egyébként hidegfronti hatás érződik majd.