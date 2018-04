Időjárás

Elérte az országot a szupercella és jól megküldte jégesővel

Hétfőn majdnem mindenütt 25 fok felett alakultak a maximumok, egyes déli tájakon elértek a 30 fokot is a hőmérő higanyszála, ám délután már jégeső hűtötte a nyarat tavaszba. 2018.04.23 16:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ausztria felől zivatarok érték el nyugati határainkat, az egyik Szentgotthárd térségében szupercellává fejlődött. Heves zivatarok miatt 11 megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A zivatarokat helyenként jégeső is kísérheti, a jégszemek átmérője akár a 2 cm-t is meghaladhatja. Egy-egy erősebb cellából rövid idő alatt több mint 20 mm csapadék is hullhat. A kialakult zivatarok kelet felé helyeződnek át, a késő délutáni, esti órákban az ország középső részén, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, valamint az Északi-középhegységben lehet zivatarokra számítani. Késő este a zivatartevékenység megszűnik - írják.

Kedden eleinte erősen felhős, borult időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. Délután északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap. Nyugaton, valamint az északkeleti megyékben alakulhatnak ki szórványosan záporok, illetve zivatarok. Kissé élénk lesz az északnyugati szél, de estére mérséklődik. Néhány fokot csökken a hőmérséklet. Éjszaka változó felhőzetre, nyugodt időre készülhetünk. Legfeljebb elvétve lehet gyenge zápor.