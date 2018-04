Jó hír

Folytatódik a meleg, napsütéses időjárás

A következő napokban is folytatódik a napsütéses, meleg idő, több helyen 25 foknál is melegebb lehet a hétvégén. Többször megélénkül a légmozgás, vasárnap északon lehet csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken túlnyomóan napos idő várható, csapadék nélkül, de megélénkül, főként a keleti megyékben helyenként meg is erősödik szél. A minimumhőmérséklet általában 7-13 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is többfelé megélénkül a légmozgás, de emellett derült, száraz idő lesz. A leghidegebb órákban többnyire 5-11 fok lehet, de az Északi-középhegység völgyeiben és néhol az Alföldön 3-4 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.



Vasárnap is napos idő várható, de északkeleten, északon egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Helyenként megélénkülhet a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.