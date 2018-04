Időjárás

Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az USA középnyugati vidékein

Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az Egyesült Államok középnyugati vidékein, és már három halálos áldozatot is követelt.



Az óriási kiterjedésű viharzóna a déli Mexikói-öböltől a kanadai határon fekvő Nagy Tavak vidékéig húzódik.



A tavaszi meleg időjárásnak köszönhetően már zöldellő-virágzó középnyugati államokat vastag hótakaró borítja, szél és köd nehezíti a közlekedést. A déli Louisiana államban a mostoha útviszonyok miatt három ember életét vesztette. A térségben több repülőjáratot, egyedül a minneapolisi légikikötőben 400 járatot töröltek. Minneapolis városát több mint 30 centiméter vastagságú hótakaró borítja. Dél-Dakota legnagyobb városában, a félméteres hótakaróval küszködő Sioux Fallsban a repülőtér is beszüntette a munkát, a térségben több autópályát szintén lezártak.



Minnesota, Wisconsin, Michigan teljesen hó alatt van, Wisconsinban sok helyütt 45-50 centiméteres a hó, és vasárnap estig további 35-0 centiméternyi havat várnak. Michigant a hó mellett jégeső is veri, több településen áramkimaradások vannak. A meteorológusok előrejelzései szerint a tavaszban érkezett téli vihar vasárnap eléri New York és New Jersey államokat is.



A meteorológusok arra figyelmeztetnek: a Nagy Tavak környékén, Wisconsin és Illinois államokban, a különösen viharos Michigan-tó mellett áradások várhatóak. Chicago lakosságát figyelmeztették: a tó akár öt-hatméteres hullámokat is vethet.



(A címlapfotón: fa zuhant egy lakókocsira a viharban Louisiana államban, egy fiatal lány meghalt)