Időjárás

20 foknál is melegebb lehet a hétvégén

hirdetés

A vasárnapi országgyűlési választás napján sok napsütés várható, többfelé 20 foknál is melegebb lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a Dunántúlon gomolyfelhős, napos, száraz idő valószínű, keleten eleinte még több lesz a felhő, majd ott is szakadozik, csökken a felhőzet, főként a Duna-Tisza-közén alakulhat ki kisebb eső, zápor. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban plusz 6-12 fok lehet. Napközben 11-17 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton kelet felől átmenetileg helyenként erősebben megnövekszik a felhőzet, és a Dunától keletre elszórtan zápor is kialakulhat. Délutántól megélénkülhet a légmozgás. A minimumhőmérséklet 1 és 7 fok, a maximumhőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű.



Vasárnap elsősorban délelőtt a Duna mentén lehetnek záporok. Emellett több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 9, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.