Szeles és változékony idő jön a héten

Napközben 15, néhol 20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, de sokszor erős, olykor viharos lesz a szél - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn napos időre lehet számítani, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Délelőtt az északnyugati szelet még többfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérik, majd késő délutánra, estére mindenütt jelentősen gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 2-6 fok között alakul, de szélvédett, derült tájakon néhol 0, plusz 1 fok is lehet. Napközben 11-16 fokig melegszik a levegő.



Kedden és szerdán több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Kedden ismét megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. Szerdán is megélénkül a légmozgás, a Dunántúlon erős viharos széllökések is lehetnek. Kedden a minimumhőmérséklet általában 3-8 fok között, északkeleten a szélvédett helyeken 3 fok alatt alakul. Szerdán általában 5-10 fok között - a szélvédett tájakon 5 fok alatt, a szelesebb Kisalföldön 10-12 fok körül - alakulnak a minimumok. A maximumhőmérséklet kedden 15-21, szerdán 17-22 fok között valószínű.



Csütörtökön szórványosan fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben jellemzően 15-20 fokig melegszik a levegő, de az Észak-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.



Pénteken kezdetben többfelé, majd egyre inkább csak keleten várható eső, zápor. Egy-egy zivatar sem kizárt. A szél időnként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között alakul.



Időnként szombaton és vasárnap is megerősödik a szél. Szombaton kevés csapadék főleg délen és keleten fordulhat elő, vasárnap nem valószínű eső. A minimumhőmérséklet szombaton 4-9, vasárnap 3-8 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 15-20, vasárnap 16-21 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.