Állati

Így engedték szabadon a hideg idő elől megmentett gólyákat - videó

A fehér gólyáknak, mint minden madárnak, az a legfontosabb, hogy télen is legyen tápláléka, szerencsére a hideget jól bírják a madarak, még a gólyák is. Gondoljunk csak a cinegékre, vagy verebekre, milyen jól átvészelik a legzordabb telet is. A tolltakarójuk nagyon jó hőszigetelő. Előfordul azonban, hogy legyengülnek, illetve idén tavasszal például a délről visszaérkező gólyákat igencsak kemény téli időjárás fogadta, sokuk elakadt a romániai hóviharban. Túlélésüket nagyban segítik az állatszerető emberek, akik alkalomadtán befogják őket, majd a zord időjárás elteltével szabadon engedik őket. Ezek a pillanatok gyönyörűek.