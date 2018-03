Programajánló

Kucsmagomba napokat rendeznek a Magyar Természettudományi Múzeumban

A tavaszi élő gombák mellett élethű, fagyasztva szárított nyári és őszi gombafajokat is láthatnak az érdeklődők a Természettudományi Múzeumban rendezendő Kucsmagomba napokon április 6. és 8. között Budapesten. 2018.03.31 21:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A háromnapos eseményen lesz gombameghatározás is szakértők segítségével, a gombaszimatszonda program keretében pedig egy-egy gombafajra jellemző illatú vegyületmintát megszagolva találhatják ki az érdeklődők, hogy az melyik gombához tartozik - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Gombaszépségversenyt is rendeznek, amelyre a helyszínen lehet nevezni, az eredményhirdetés április 8-án délután lesz. A legszebb gombák tulajdonosai értékes jutalomban részesülnek. A gyereksarokban játékos, gombás feladatokkal, memóriajátékkal és színezőkkel várják a gyerekeket.



A kiállított gombákból bemutatót is tartanak: április 6-án és 8-án két, míg április 7-én három alkalommal.



A tavasz első hírnökei közé tartoznak a kucsmagombák. Sárgásbarna vagy szürkésbarna színű, többnyire méhsejtszerű üregekből álló süvegükről és fehéres, szemcsés tönkjükről könnyen felismerhetőek.