Időjárás

Vízben állnak a Balaton-parti ingatlanok

Főleg az alacsonyan fekvő területeken okoz gondot a magas vízállás. Meg persze ott, ahol lecsíptek a tóból, és feltöltött talajra építkeztek. Balatonfenyvesen több százmillió forintot kell költeni a védművek további erősítésére - írja az atv.hu.



Áll a víz a strandon, a játszóteret is csak gumicsizmában lehetne megközelíteni. A kerteket szinte sehol sem tudják megművelni Balatonfenyves part közeli területein. A magas vízszint ugyan jó hatással van a tó tisztaságára, és a nyári csúcsban is garantálja, hogy kristálytiszta a víz, de mindez sok gondot okoz a mélyebben fekvő, partmenti részeken.



Ott a legrosszabb a helyzet, ahol túl közel építkeztek a parton, sokszor szabálytalanul.



„Én azt hallottam, hogy ez a probléma azokon a helyeken létezik, ahol nem természetes módon töltötték fel a Balaton medrét, tehát mondjuk, hogy elvettek a Balatonból részeket. És hát a természet erősebb ennél és a természet győz” – mondta egy helyi az ATV Híradónak.



A csatornán, ha elkezdik leereszteni a tó vizét, akkor az árkokból nem tud távozni a csapadék, a szabályozással kvázi visszaduzzasztják a vizet. Ez is komoly gond Fenyvesen.



A polgármester azt mondja, 260 millió forintot nyertek belvíz elleni védekezésre. Év végére javulhat a helyzet. "Legmélyebben vagyunk a Dél-Balatonon, ezt tudjuk jól. Ez befolyásol mindent. Nyilván ugye a múlt heti magas belvíz is annak köszönhető, hogy egyszer a Balaton vízszintje, másodszor pedig az extrém mennyiségű csapadék” – nyilatkozta Lombár Gábor.



A településen élők abban reménykednek, hogy melegszik az idő és nem lesz szél. Magas vízállásnál ugyanis ez 30-40 centit is emelhet a vízszinten.