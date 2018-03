Időjárás-jelentés

Szelek szárnyán jön a húsvét

Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, vasárnap még inkább a felhőké és a záporoké, hétfőn már a napsütésé lesz a főszerep. 2018.03.29 01:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Változékony időjárással folytatódik a húsvéti hétvége, a szombati akár 20 fokot is elérő hőmérsékletek után vasárnapra egy hidegfront éri el az országot, így ezen a napon is többfelé készülhetünk esőre, záporokra, helyenként akár egy-egy zivatarra is - jósolta az Időkép.



Erős, többfelé viharos lökések kísérhetik a nyugatira, északnyugatira forduló szelet. A szombatihoz képest jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 6-15 fokot mérhetünk. 10 fok alatti értékek a Dunántúl északi, északkeleti felén lehetnek.



Az ünnep másnapján is folytatódik a szeles idő, de már a napsütésé lesz a főszerep, inkább csak keleten, északkeleten lehet olykor több felhő az égen, de csak eleinte fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Még hűvös lesz, hajnalban a szélvédett, derült helyeken gyenge fagy is lehet, napközben 9-15 fok közé melegszik a levegő.



Keddtől kellemes hőmérsékletű tavaszi idő köszönt be, szerdán már többfelé mérhetünk 20 fok közeli maximumokat.