Lesz-e végre jó idő?

Vasárnap gyakran lesz erősen felhős az ég, de csapadék nem várható. Reggel -2 fok körül, délután 6 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a DK-i szél megélénkül.



Hétfőn marad a gyakran borongós idő, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordul. 7 és 13 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.



Kedden gyakran lesz erősen felhős az ég, zápor is kialakulhat. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. Tovább melegszik a levegő: délután már 9-15 fok ígérkezik.



Szerda délelőtt napos, délután erősen felhős idő valószínű. Délutántól eső, zápor is előfordul. A DNy-i szél megélénkül. 10-15 fok közötti értékeket mérhetünk.



Csütörtök reggel még többfelé, délután már csak néhol fordul elő csapadék. Az erős ÉNy-i szél hatására csökken a felhőzet. 11-12 fok várható délután.