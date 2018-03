Időjárás

Több mint 3 fokkal megdőlt az országos napi hidegrekord

Több mint 3 Celsius-fokkal megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtökön - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Kifejtették: mostanáig a március 22-én mért legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 12 fok volt, amit a "szokásos" Nógrád megyei Zabarban regisztráltak 2003-ban.



Most hajnalra viszont - a hóval borított - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnaményban mínusz 13,4, míg Nyírlugoson mínusz 15,2 fokig süllyedt a hőmérséklet.



Hozzátették, hogy kis eséllyel éjszaka is megdőlhet az országos hidegrekord. A jelenleg érvényes csúcs mínusz 11,7 fok, amit szintén 2003-ban Zabarban mértek.



Az előrejelzés szerint a következő napokban is többfelé várhatók mínuszok. Fokozatosan melegszik ugyanakkor a levegő, napközben többfelé 10 fok körül alakulhatnak a maximumértékek.