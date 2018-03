Időjárás

Havazás: sok településen akadozik az áramellátás

Folyamatosan állítják helyre az áramszolgáltatást Hajdú-Biharban. Ahol még nincs áram, ott továbbra is folyamatos a rendőri jelenlét - tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata hétfő délelőtt az MTI-t.



Még húsz településen - Bakonszeg, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Hajdúszoboszló, Kaba, Kismacs, Nádudvar, Nagyhát, Nagyhegyes, Nagymacs, Nagyrábé, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Telekföld, Tetétlen - akadozik az áramellátás.



Debrecenben időközben teljesen helyreállt a villamosközlekedés - jelezte a DKV közlekedési társaság sajtóügyeletese az MTI-nek.



Csohány Andrea emlékezetett arra, hogy az 1-es és 2-es villamosokat a rendkívüli időjárás miatt szombat este hétkor kényszerült leállítani a DKV. Az ónos eső miatt a felsővezetékeken 3-4 milliméter jég keletkezett.



Az 1-es vonalon vasárnap délutánra sikerült helyreállítani a menetrend szerinti közlekedést, ott vasárnap éjszaka is közlekedtek a járművek, ezzel igyekeztek megakadályozni a vezetékek újbóli jegesedését. Hétfő reggelre a 2-es villamos felsővezetékeit is jégtelenítették, így hétfő délelőttre teljesen helyreállt a menetrendszerű villamosközlekedés Debrecenben.