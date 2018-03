Idétlen idők

Újabb riasztás: nincs még vége a kemény télnek

Magyarország észak-keleti részére újabb riasztást adott ki vasárnap este az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2018.03.19 04:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

HAVAZÁS, DK-EN NÉHOL ÓNOS ESŐ:



Dél felől havazás kezdődik, amely hétfő délelőttre elérheti az északi megyéket is.



Hétfő délig az ország déli felén általában 5-12 cm friss hó becsülhető (a legtöbb a déli határvidéken hullhat), északon lepel-4 cm valószínű. A várható hóréteg vastagságában jelentős bizonytalanság van!



Elsősorban délkeleten vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat, átmenetileg ónos eső is lehet.



Megjegyzés: ónos szitálás másutt sem zárható ki.



TÖBBNYIRE GYENGE HÓFÚVÁS ÉK-EN ÉS NY-ON:



Északkeleten (főként a Bodrogközben) és hétfőn nyugaton az élénk, néhol esetleg erős északi, északkeleti szél többnyire gyenge hófúvást okozhat.