Hóvihar - Mérsékelték a legmagasabb fokú veszélyjelzést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak még érvényben másodfokú figyelmeztetések, riasztások. Ezeken a területeken továbbra is magas hótorlaszokat emelhet a viharos szél.



Győr-Moson-Sopron, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás veszélye miatt. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a további havazás miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Továbbá, szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ónos esőre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.



Mint kifejtették: a legtöbb helyen megszűnnek a viharos széllökések, de a Bodrogközben akár az esti órákig lehetnek viharos körüli széllökések. Emiatt ezen a területen akár az éjféli órákig várható erős hófúvás. Emellett északkeleten több helyen, illetve néhol a Nyugat-Dunántúlon vasárnap és hétfőn is előfordulhat, gyenge vagy közepes hófúvás.



Kiemelték továbbá, hogy Borsod és Szabolcs megyében a késő esti órákig havazhat. Éjfélig ezeken a területeken további akár 3-5 centiméter hó hullhat. Majd az éjféli óráktól dél felől ismét várható kisebb havazás, mely során 3 centiméter körüli friss hó is leeshet.



Emellett vasárnap a Tiszántúl keleti részén még helyenként, majd a hétfőre virradó éjszaka érkező újabb csapadékhullából főként Békés megyében ismét ónos esőre kell készülni.



Az előrejelzés szerint hétfőn összességében több helyen várható kisebb havazás, délkeleten havas eső, néhol ónos eső is kialakulhat. A legkisebb eséllyel északnyugaton valószínű csapadék. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten még néhol hordhatja a havat az erős szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű.