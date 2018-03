Időjárás-jelentés

A Közút azt kéri az autósoktól, hogy ezekben a megyékben ne induljanak útnak!

Szombat délutántól több megyében is rövid idő alatt 15-20 centiméternyi friss hó, ezzel együtt viharos, 80 km/óra körüli széllökések, illetve ónos eső is várható. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 700 munkagéppel végzi majd folyamatosan a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit, de arra kéri az autósokat, hogy a hófúvással és ónos esővel érintett területeken ne induljanak útnak!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint délutántól észak, északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. A délnyugati-északkeleti tengely mentén, a Nagykanizsa-Miskolc közti széles sávban alakulhat ki a legnagyobb, akár 10-15 centiméter körüli, míg a Dunántúl északi felén 5-15 centiméternyi friss hótakaró. Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati felén akár 20 centimétert meghaladó hó is hullhat. Erős hófúvásra szombat estétől vasárnap délelőttig az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, az Alföld északi felén, éjszakától néhol a Nyugat-Dunántúlon is számíthatnak a közlekedők. Ezeken a részeken viharos (60-85 km/órás, kis területen akár efeletti) széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Dél-Alföldön is előfordulhatnak helyenként 70 km/óra körüli széllökések északkeleti irányból, ennek a régiónak az északi, északnyugati felén várható estétől hófúvás. A késő délutáni, esti óráktól az ország délkeleti, keleti megyéiben az eső nem havazásba, hanem ónos és fagyott esőbe mehet át, és viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jég képződhet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 93 mérnökségén keresztül a következő napokban is több mint 700 munkagépe és mintegy 4000 szakembere fogja végezni folyamatos rotációban, ütemezetten, 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálat mellett a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a mintegy 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. A társaság szakemberei gondoskodnak róla, hogy még a havazás előtt valamennyi szakaszon elvégezzék a szükséges előszórásokat, ezt ugyanakkor nehezíti, hogy több helyen esőből vált havazásra az idő. A közútkezelő a következő napokban is az utak hierarchikus rendje szerint végzi majd a beavatkozásokat. Ugyanakkor a fenti időjárási körülmények miatt a társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a hófúvással és ónos esővel érintett területeken ne induljanak útnak, ugyanis a munkagépek által a burkolatról letakarított havat a viharos, 80-90 km/órás széllökések percek alatt visszahordhatják az úttestre, így akár rövid idő alatt is nehezen járhatóvá válhatnak utak. Az ónos esővel érintett területeken pedig a kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat az intenzívebb csapadék lemoshatja, így hatékonyan csak az ónos vagy fagyott eső elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért arra kéri az autósokat, hogy a fentebb felsorolt térségekben a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak! Azt követően is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán továbbra is kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.