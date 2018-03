Időjárás

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére vasárnap éjfélig

Vasárnap reggelig

NAGY MENNYISÉGŰ CSAPADÉK:



A szombati (és részben a vasárnapi) nap során - talán az ország északnyugati csücskét leszámítva - mindenütt ÚJABB jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani. A várható mennyiség általában 15-25 mm, északnyugaton ennél kevesebb (5-15 mm), a Dunántúl déli felén pedig több (25-40 mm) hullhat területi átlagban. Este délkeleten néhol zivatar is kialakulhat.



HAVAZÁS ÉS HÓFUVÁS, VIHAROS SZÉL:



Délutántól észak, északkelet, felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Ennek vastagsága egy délnyugati-északkeleti tengely mentén, nagyjából a Nagykanizsa-Miskolc városok közti széles sávban lehet a legnagyobb, akár 10-15 cm körüli, míg a Dunántúl északi felén 5-15 cm a legvalószínűbb. Elsősorban Borsodban és Szabolcs nyugati felén 20 cm-t meghaladó hó is hullhat. Az előbb említett sávtól délkelet felé haladva gyorsan csökken a várható hó mennyisége, Békés megye és környéke esetleg ki is maradhat a havazásból.



Hófúvásra általában az ország északi felén készüljünk. Erős hófúvásra szombat estétől vasárnap délelőttig az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, az Alföld északi felén, éjszakától néhol a Nyugat-Dunántúlon is számíthatunk. Ezeken a részeken viharos (60-85 km/h, kis területen akár efeletti) széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Dél-Alföldön is előfordulhatnak helyenként 70 km/h körüli széllökések északkeleti irányból, ennek a régiónak az északi, északnyugati felén várható estétől hófúvás.



ÓNOS ESŐ, FAGYOTT ESŐ:



A késő délutáni, esti óráktól az ország délkeleti, keleti megyékben az eső nem havazásba, hanem ónos és fagyott esőbe mehet át, és viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jégbevonat képződhet a tereptárgyakon. A tájékoztatóban felsorolt események közül ennek van a legnagyobb bizonytalansága.





Vasárnap estig

HAVAZÁS:



A nap első felében fokozatosan gyengül, majd a legtöbb helyen megszűnik a havazás (ált. lepel - 4 cm, DK-en vegyes csapadék sem kizárt). Északkeleten kora délutánig még további 5-10, néhol esetleg 10 cm-t meghaladó hó hullhat.



GYENGÜLŐ SZÉL, EGYRE TÖBB HELYEN MEGSZŰNŐ HÓFÚVÁS:



Vasárnap napközben fokozatosan veszít erejéből a szél, de északkeleten még délután is lehetnek 60 km/h körüli lökések, hófúvás elsősorban ott, és nyugaton fordulhat elő.