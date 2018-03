Időjárás

Megérkezett a tavasz - akár 20 fok is lehet

Többfelé szeles, de kellemes hőmérsékletű tavaszi hétvége vár ránk, vasárnap délnyugaton 20 fok is lehet. Hétfőn jöhetnek az első zivatarok is. 2018.03.10 09:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az igazi kora tavasz jegyében fog telni a hétvége, a déli-délnyugati áramlásnak köszönhetően enyhe időben lesz részünk - írja az időkép.



Szombaton napközben legfeljebb északkeleten fordulhat elő kisebb eső, máshol változóan-erősen felhős lesz az ég, időnként a nap is kisüt. Az északi tájak kivételével élénk, a Balatontól délre-délnyugatra erős lesz a délnyugati szél. Északon, északkeleten 9-10, máshol 11-16 fokot mérhetünk délután. Nyugaton, délnyugaton 20 fok is lehet.



Vasárnap hajnalban elszórtan, napközben eleinte keleten lehet kevés csapadék, majd késő délutántól nyugat, délnyugat felől már több helyen kialakulhat eső, zápor, viszont főként az ország nyugati-délnyugati felén hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A déli-délnyugati szél főként a Dunántúlon lehet erős, mellyel továbbra is meleg levegő érkezik térségünkbe: nyugaton, délnyugaton 18-20 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, de máshol sem lesz hidegebb 10-17 foknál.