Időjárás-jelentés

Hideg hétkezdet után jelentős melegedés várható

A hét első felében még mínuszokra, néhol hóra, ónos esőre kell készülni. Ezzel együtt melegszik az idő: a hétvégén már plusz 15 fok körüli meleg is lehet.

Hétfőn a nyugati, délnyugati megyékben már reggel is felhős lesz az ég, míg másutt a fátyolfelhők mellett még várható némi szűrt napsütés. A déli óráktól azonban mindenütt megvastagszik a felhőzet, és késő délutántól nyugat felől egyre többfelé várható eső, havas eső, nyugaton hó, illetve néhol ónos eső, fagyott eső sem kizárt. Időnként a szél is megélénkülhet. A minimumhőmérséklet a Dunántúlon általában mínusz 8 és mínusz 4, másutt mínusz 15 és mínusz 9 fok között, míg a nappali maximumok 0 és plusz 6 fok között alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Kedden hajnalban néhol ónos eső is lehet, napközben többfelé várható eső, északon és nyugaton hó, havas eső, fagyott eső. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban 0 fok körül, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán elsősorban délen és keleten várható eső, átmenetileg hajnalban, este ónos eső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6-11 fok között valószínű.



Csütörtökön helyenként fordulhat elő eső, zápor, több helyen a szél is megerősödik, ugyanakkor már hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximumhőmérséklet plusz 7-12 fok között várható.



Pénteken és szombaton több helyen erős, a Dél- Dunántúlon viharos lehet a szél. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett nem várható csapadék. Szombaton inkább rövid napos időszakok lehetnek és néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Pénteken a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, szombaton 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok pénteken plusz 8 és 15 fok között, szombaton plusz 9 és 16 fok között alakulnak.



Vasárnap is több helyen erős, az Észak-Dunántúlon viharos lehet a szél és többfelé várható eső. A minimumhőmérséklet plusz 2-8, a maximumhőmérséklet plusz 10-17 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.