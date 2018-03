Időjárás

Rózsaszín hó takarta be Olaszországot

Újra terjed a közösségi oldalakon a behavazott piramisokat ábrázoló felvétel, amely photoshopolás eredménye. A kép ennek ellenére igen aktuális, mivel rendkívül szélsőséges időjárás tombol a világ nagy részén. A szaharai homok például rózsaszínre festette a havat Olaszországban (kép a cikk alján).



Egész Írország és Skócia területére a legmagasabb szintű riadókészültséget hirdettek a havazás és a hideg miatt. Skóciában több százan éjszakáztak az autópályán. Németországban és Ukrajnában is fennakadások vannak a rossz idő miatt.



Egy hete folyamatos a havazás Ukrajnában, a keleti részeken már 70 centiméter esett. Tizenegy megyében van rendkívüli állapot a járhatatlan utak miatt, az elfagyott és leszakadt vezetékek miatt pedig sok helyen az áram is szünetel. „Az időjárás néha igazán szörnyű, de azért nem példa nélküli, hogy márciusban és áprilisban esik a hó” – kommentálta egy kijevi lakos.



A rendkívüli hideg gondokat okoz Németországban is. Berlinben napközben is mínusz 10 fok alatt van a hőmérséklet. „Sokan alszanak hálózsákokban a külvárosi metróállomásokon. Vannak, aki a belvárosi állomásokon próbálkoznak, de őket elkergetik. Mi a Lehrter utcában alszunk, körülbelül kétszázötvenen vagyunk ott fedél nélkül” – mondta egy berlini hajléktalan.



A brit sajtóban keleti szörny néven emlegetett vihar miatt Londonban évtizedek óta nem látott mennyiségű hó hullott. Sok játszótéren házi készítésű szánkókkal csúszkáltak a gyerekek. „London belvárosában sosincs hó. Vidéken néha látni, de itt, a belvárosban szinte soha. A londoniaknak ez újdonság” – nyilatkozta egy helyi lakos.



Nagy-Britannia északi részén és Írországban már nem ilyen romantikus a hóesés. Skóciában több száz ember éjszakázott az autópályán, miután a havazás miatt járhatatlanok lettek az utak. Írországban és Skóciában is a legmagasabb szintű rendkívüli állapot van érvényben.



Szokatlan ennyi hó Spanyolországban is. A barcelonai versenypályán a Formula 1-csapatok szezon előtti tesztjén is fennakadásokat okozott a hóesés.

Toszkána csodája