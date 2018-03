A légiforgalomban is káoszt okoz a havazás

Az Eurocontrol legfrissebb adatai szerint Amszterdamban, Londonban, Glasgow-ban, Edinburghben, Barcelonában és Genfben is korlátozzák a leszálló gépek forgalmát, ezért késésekre kell számítani ezeken a repülőtereken. A dublini repülőtér üzemeltetője közölte, hogy szombat reggelig a repülőteret lezárták, így egyetlen járatot sem indítanak, vagy fogadnak. Az ír légikikötő már csütörtökön sem nyitott ki.



A Ryanair a Twitteren közölte, hogy törölte összes dublini, corki, shannoni, kerry-i és knocki járatát.



Az Eurocontrol adatbázisa szerint pénteken délelőtt 245 járat késik Európában fél óránál többet, a késések 80 százaléka időjárási okok miatt alakult ki.



A Budapest Airport járatinformációs rendszere szerint a Ryanair déli, illetve késő esti dublini, valamint a British Airways kora délutáni londoni járatát törölték a légitársaságok, a járatok nem érkeznek meg Budapestre, így vissza sem tudnak majd indulni.



Csütörtökön havazás miatt Nyugat-Európában több mint kétezer járatot nem indítottak el.

So this is what a 'Red Alert for heavy snowfall' actually looks like @DublinAirport. We'll have further updates in the morning. Stay safe. #StormEmma #BeastFromTheEast #Snow pic.twitter.com/ENajr7xaFX