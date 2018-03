Időjárás

Hidegrekorddal indult a tavasz

A meteorológiai tavasz első napján is megdőlt a nappali hidegrekord, Kékestetőn a legmelegebb órában is csaknem mínusz 12 fokot mértek. 2018.03.02 09:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján azt írta: eddig 1963-ban, szintén Kékestetőn volt a leghidegebb március elsején napközben. Akkor mínusz 10,2 fokot mértek.



Most ennél 1,5 fokkal hidegebb volt Kékestetőn. Így az új március elsejei legalacsonyabb maximum-hőmérsékleti rekord mínusz 11,7 fok lett.



Az elmúlt napokban több napi hidegrekord is megdőlt.



A meteorológiai szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint a tavasz első napjaiban havazás és ónos eső is várható, de hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Némileg melegszik az idő, de a hétvégén is jellemzően fagypont körül alakulnak a maximumok.