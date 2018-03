Időjárás - közlekedés

Ónos eső nehezítheti a közlekedést, havazás is várható még

A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtök délutántól délen, dél-nyugaton újra változó intenzitású havazás kezdődik, ezzel együtt a Dunántúlon a szél is újra felerősödik, elsősorban Sopron térségében. A legtöbb friss hó Baranya és Somogy megyében várható. Pénteken sokfelé havazhat, sőt, a déli határ mentén délután ónos eső is eshet. Szombaton kezdetben még előfordulhat elszórtan hószállingózás, kisebb havazás, napközben azonban ez fokozatosan megszűnik, majd vasárnap újra valószínű havazás, délen esetleg havas eső, ónos eső, de napközben ismét megszűnik a csapadék.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mind a 93 mérnökségén továbbra is 12 órás váltott műszakokban látják el feladatukat a szakemberek, több száz munkagép fog dolgozni folyamatos rotációban. A havazásban és ónos esőben érintett területeken szükség szerint preventíven, vagyis megelőzésképpen, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton, a főutakon, a forgalmas mellékutakon, emelkedőkön, ívekben, hidakon juttat ki síkosságmentesítő anyagokat (útszóró só, kálcium-klorid). A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az egyes szakaszokon továbbra is az úthálózati szerepük alapján látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ez azt jelenti, hogy először a gyorsforgalmi úthálózaton és a főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg és végzik el a szükséges beavatkozást a szakemberek, majd ezt követi a településeket összekötő mellékutak, végül az alacsonyabb forgalmú bekötőutak hóeltakarítása. Ónos eső idején ugyanakkor a síkosságmentesítési munkákat nehezebben láthatja el a társaság, mivel a csapadék lemoshatja a burkolatra kijuttatott sót.



Az autósokat arra kérik, vezessenek minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően, valamint utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, hogy megtervezhessék útvonalukat és fel tudjanak készülni az esetleges lassúbb haladásra. Csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak!



A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.