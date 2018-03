Hideg idő

Kilencre nőtt a fagyhalálok száma Csehországban

A rendkívüli fagy miatt az utóbbi napokban kilencen haltak meg Csehországban - közölte a Novinky.cz hírportál csütörtökön.



A halálesetek többségét a Morva-sziléziai kerületből jelentették, a továbbiak Prágában és a nyugat-csehországi As városában történtek.



Ostravában a múlt hét végén halt meg három hajléktalan - két férfi és egy nő - nagy valószínűséggel az erős fagy miatt. Holttestüket hétfőn találták meg egy híd alatt, illetve a tehervasút-állomáson.



Egy idős házaspár a morva-sziléziai Frydek-Místekhez közeli Bocanovice falu mellett fagyott meg, miközben gyalog hazafelé tartottak egy ünnepségről. Holttestüket szerdán találták meg a helyi lakosok. Az éjszakai hőmérséklet akkor a településen mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt. Egy 54 éves férfi megfagyott holttestére pedig szintén a régióbeli Karviná-Frystát település egyik házának lépcsője alatt találtak rá szerdán. A rendőrség szerint ők nem hajléktalanok voltak, haláluk pontos okát boncolás során fogják megállapítani.



A nyugat-csehországi As peremén egy 44 éves hajléktalan fagyott meg, míg egy másik hasonló halálesetet Karlovy Varyból jelentett a cseh elektronikus média. A majdnem mínusz húsz fokos hidegben csütörtökre virradóra Prágában is megfagyott egy hajléktalan.



Csehországban csütörtökre virradóra a hegyekben néhány helyen mínusz 25 Celsius-foknál hidegebbet is mértek. A meteorológiai állomások többsége mínusz 15-20 fok közötti hideget jelentett. A fagyok enyhülését szombatra jelzik a cseh meteorológusok.