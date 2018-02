Időjárás

Európa szerte extrém idő van

Ausztriában mínusz 30,6 fokot mértek, míg Németország legmagasabb pontján, a Zugspitzén mínusz 27 fokos hidegről számoltak be a meteorológusok. A szomszédos országokban is extrém hideg az idő. Lengyelországban nyolcan szenvedtek fagyhalált a hét végén.

Ausztriában a nem lakott területeket tekintve hasonlóan fagyos volt az éjszaka a tiroli Alpokban található Brunnenkogelnél (mínusz 30,3 fok), illetve Dachsteinben (mínusz 26,9 fok).



A lakott területek között a karintiai Flattnitz vitte a pálmát mínusz 25,4 Celsius fokkal, míg a salzburgi St. Michael im Lungauban mínusz 25,2, a stájerországi Zeltwegben mínusz 24,3, a szintén salzburgi Mariapfarrban pedig mínusz 24,2 fokot mértek. Az osztrák fővárosban, Bécsben mínusz 15,8 fokig süllyedt éjszaka a hőmérséklet.



Az időjárás a következő napokban is igazodik február 27-e, azaz a jegesmedvék nemzetközi világnapja szellemiségéhez, és marad a sarkvidéki hideg. Szerdára virradóra még Ausztria keleti részeiben is fagypont alatti 20 fokokat mérhetnek. A várakozások szerint csütörtöktől fokozatosan enyhül az időjárás.



Németországban több helyütt mínusz 15 és mínusz 10 fok közötti legalacsonyabb értékeket mértek az éjszaka: különösen Türingiában, Szászországban, Bajorországban és Baden-Württembergben volt zord az időjárás. Az ország északkeleti területein valamivel melegebb volt, és jelentős mennyiségű hó hullott. Az elkövetkezendő napokban itt is kitart a hideg, szerdán újabb hidegrekordok dőlhetnek meg.

Nyolcan szenvedtek fagyhalált a hét végén Lengyelországban, ezzel november eleje óta összesen 48-an hunytak el a téli hideg miatt. Hétfőre virradó éjszaka helyenként mínusz 22 Celsius-fokot is mértek. A rendkívüli fagyok miatt az utóbbi 24 óra alatt ketten hunytak el, előzőleg vasárnap reggel két, szombaton pedig négy áldozatról számoltak be.



A lengyel országos meteorológiai szolgálat a vajdaságok többségében egyelőre első fokú riasztást rendelt el a fagyok miatt, vagyis a legalacsonyabbat a háromfokú skálán.



A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalanról, illetve veszélyeztetett idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Országszerte melegedőket működtetnek a rászorulók számára.

Románia déli és keleti részén nehézkesen zajlik a közlekedés a téli időjárási viszonyok miatt. Hétfő hajnaltól narancssárga jelzésű fagyriadó van érvényben, hiszen a február végi időszakhoz képest szokatlan hideget mérnek. A székelyföldi Gyergyóalfaluban mérték a leghidegebbet egész Romániában, ott a hőmérséklet mínusz 22 Celsius fokra süllyedt. A román vasúttársaság 37 járatot volt kénytelen törölni az ország déli részén, ezek többsége személyvonat, de a Bukarest és Konstanca, valamint a Nagyszeben és Craiova közötti járatokat is törölték. A vasúttársaság közlése szerint ez mintegy 4 százalékát jelenti a CFR által működtetett 1200 járatnak. Romániában bezárták a kikötőket az erős szél miatt. Bukarestben a szél 15-16 kilométer/órás sebességgel fúj, emiatt az emberi szervezet által érzett hőmérséklet mínusz 17 Celsius fokra is csökkenhet.



Hétfőn és kedden felfüggesztették az oktatást Románia hat déli megyéjében és Bukarestben.



A meteorológiai intézet hétfőn kora délután újabb figyelmeztetést adott ki, e szerint a következő órákban erősödni fog a havazás Románia déli és keleti részén, a hófúvás várhatóan még jobban megnehezíti a közlekedést. Hétfő estétől számítanak kiadósabb havazásra, így kedden reggel a hóréteg vastagsága elérheti a 15-30 centimétert.



Szlovéniában az erős széllökések és a rendkívüli időjárás miatt ideiglenesen lezárták a koperi kikötőt. Az egész országban fagypont alatt volt a hőmérséklet, a leghidegebb a Júliai-Alpokban, Kredarican volt, mínusz 27 fok. A tengermelléken a legalacsonyabb hőfokot, mínusz 7 fokot, Portorozban mutatta a hőmérő, Mariborban mínusz 11, Ljubljanában mínusz 9, Muraszombatban (Murska Sobota) mínusz 12 fokot mértek. A havazás és az erős széllökések miatt több helyen leállították a forgalmat az országban.



Szlovéniában 1956-ban jegyezték az eddigi hidegrekordot, mínusz 34,5 fokot. 1996-ban ugyanakkor egymást követő 37 napon keresztül volt a hőmérséklet fagypont alatt.

Horvátországban a hófúvások miatt leállították a Horvátország belsejéből Dalmácia felé irányuló kamionforgalmat, s a tengerparti térség egyes útjait a viharos erejű szél miatt a személygépkocsik számára is lezárták.



A legtöbb hó, 230 centiméter, hétfőre virradóra a Velebit Nemzeti Parkban esett, a Plitvicei-tavakat reggelre 118, a Zágráb melletti Medvednica-hegységet pedig 100 centiméteres új hótakaró fedte.



A rossz útviszonyok miatt a hegyvidéki Gorski Kotarban frontálisan ütközött egy autóbusz és egy kamion. Tizennégyen súlyosan megsérültek, a két sofőrt életveszélyes állapotban szállították el a helyszínről a mentők.