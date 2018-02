Időjárás

Hideg idő - Három hajléktalan meghalt Csehországban

Három hajléktalan - két férfi és egy nő - holttestére bukkantak hétfőn a morva-sziléziai Ostravában, a rendőrség szerint halálukat valószínűleg a rendkívül erős fagy okozta. 2018.02.27 14:47 MTI

"A férfiakat holttestét egy híd alatt találtuk meg, míg a nőt tehervasútállomáson. Mind a három esetben olyan helyekről van szó, ahol máskor is megbújtak a hajléktalanok" - közölte Gabriela Holcáková rendőrségi szóvivő. Hozzátette: a halál pontos okát boncolás fogja megállapítani.



Csehországban már harmadik napja tart a rendkívül hideg időjárás. Számos helyen, főleg a hegyvidékeken, az éjszaka több mint mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet.



Az országos meteorológiai intézet jelentése szerint keddre virradóra a 148 meteorológiai mérőállomás közül 15-ben mértek új fagyrekordot. Hasonló volt a helyzet a korábbi napokban is. Az éjjeli átlaghőmérséklet mínusz 14,5 Celsius-fok volt.



Az előrejelzések szerint a következő három éjszaka is rendkívüli hideg - mínusz 15-20 Celsius-fok - várható. A legnagyobb fagyra péntekre virradóra lehet számítani. Prágában, ahol a legnagyobb számban élnek hajléktalanok, a rendőrség ismét felhívta a figyelmüket, hogy a különféle szállásokon elég hely van számukra, ezért az éjszakát ne töltsék a szabadban. A hideg enyhülését szombatra jelzik a cseh meteorológusok.