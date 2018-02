Időjárás

Nápoly sem bír a havazással, közben egy euróért árulják a hógolyókat

Róma után Nápolyt is hótakaró fedte be kedden, amely megbénította a légiforgalmat és a vasúti közlekedést is. 2018.02.27 13:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rendkívüli hidegben egy hajléktalan megfagyott a milánói vasútállomáson.



Havazásra ébredt Nápoly és térsége. A ritkán eső hó megbénította a tömegközlekedést, a vasúti forgalmat és néhány órára lezárták a Capodichino nápolyi repülőteret. A dél-olaszországi városban zárva tartanak az iskolák és a hivatalok is. Hó fedi a Vezúv vulkánját is. A nápolyi piacon tréfából egy euróért árulják az előre megformázott hógolyókat.



Második napja szünetel a tanítás Rómában is, ahol a hétfői sűrű havazás után megérkezett a fagy. Zárva tartanak a közhivatalok és akadozik a forgalom a jeges utak miatt. Hó alatt van Közép- és Dél-Olaszország nagy része is.



A leghidegebbet, mínusz 36 Celsius-fokot a Mont Blanc-hegy olasz részén mérték. A milánói központi pályaudvaron a keddre virradó éjszaka egy negyven éves hajléktalan férfi megfagyott.



Csütörtöktől Itália északi részén újabb hidegfrontot várnak, miközben Rómában és délebbre az előrejelzések szerint afrikai meleg levegő érkezik sok esővel.