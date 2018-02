Állati

Gólyájukért aggódnak a vassurányiak: meddig bírja a hideget?

Elég korán, már február elején hazatért az első gólya, Vassurányban foglalta el a fészkét. A helyiek most nagyon aggódnak a Surinak nevezett madárért. Attól tartanak, a korán hazajött gólya nem fogja túlélni a február végi rengeteg havat és extrém hideget.



Összefogtak hát és felváltva hordják az élelmet a madárnak, halat és csirkét kap.



A szakemberek ugynakkor azt mondják, hogy a gólyák emberi beavatkozás nélkül is túlélik az ilyen időjárást. Van olyan madár is, amelyik el sem ment délre. A Madártani Társaság 7-8 Magyarországon áttelelő gólyáról is tud.

