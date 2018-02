Időjárás

Mindenki ezen a kitartó lányon nevet - videó

Nem adja fel, kitartóan küzd a jeges feljárón a kuka bevonszolásával. Az ember már a nézésébe is belefárad - no meg a járásába is. Pedig nem ér kinevetni, ki tudja, kedden mi lesz velünk? Ugyanis országszerte várható havazás, helyenként akár 20 centiméter körüli friss hó is hullhat, emellett az erős szél hófúvást is okozhat majd, sőt! >>>