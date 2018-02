Időjárás

Kemény téli nap elé nézünk: akár 20 centi hó is hullhat

hirdetés

Kedden országszerte várható havazás, helyenként akár 20 centiméter körüli friss hó is hullhat, emellett az erős szél hófúvást is okozhat majd - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Kiemelték: kedden a hideghez egy mediterrán ciklon "jóvoltából" az ország nagy részén havazás is társul. Ezért - elsősorban hangulatát tekintve - országos viszonylatban is "kemény téli nap elé nézünk" - fogalmaztak, hozzátéve: "mindezt tetézi majd a jeges és élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős szél, tovább nehezítve az útnak indulók dolgát".



A havazás miatt hétfőre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Somogy és Zala megyére. Emellett a hófúvás veszélye miatt jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: dél felől egyre nagyobb területen várható havazás, kedd reggelig az ország déli, délnyugati harmadán, felén már 5 centiméter körüli, a déli határnál néhol akár 10 centimétert is meghaladó porhó hullhat. Kedden tovább folytatódik a havazás, amelynek az intenzitása délutántól fokozatosan csökken, és estére az ország nagy részén már meg is szűnik a csapadék. Kedd éjfélig az északnyugati és északkeleti tájakon várható a legkisebb mennyiség (maximum 2-3 centiméter), míg dél felé haladva egyre vastagabb hóréteg valószínű: a középső országrészben 2-6, a déli megyékben további 6-10 centiméternyi hó várható.



A havazás veszélye miatt keddre a fővárosra és Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Kiemelték továbbá, hogy a hóval borított tájakon az olykor erős, 45-60 kilométer/órás északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati és déli felében már hétfőn hófúvást okozhat. Délutántól, estétől az ország déli részein a már frissen lehullott havat is hordhatja a szél.



Kedden még nagyobb területen várható hófúvás. Ennek veszélye miatt az ország nagy részére - Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére - adtak ki elsőfokú figyelmeztetést keddre.



Az előrejelzés szerint hétfőn a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 8 és mínusz 1 Celsius-fok között várható. Késő estére mínusz 11 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 7 fok között alakul, néhol az Északi-középhegység térségében lehet ennél néhány fokkal hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok között várható.