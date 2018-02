Időjárás

Dermesztő hideg, metsző szél - ez vár ránk a napokban

Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól délen már havazás, hószállingózás is kialakul. Megerősödik az ÉK-i szél, mely hófúvásokat okoz. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint dermesztő hideg várható: reggel -16 és -6, délután -9 és -2 fok között alakul a hőmérséklet. A metsző szélben még hidegebbet érzünk majd, igen kellemetlen idő lesz.



Kedden borult időre számíthatunk, több helyen (kivéve ÉNy) havazással. A lehulló hó mennyisége északon lepel-4 cm, délen 3-10 cm lehet. A továbbra is megerősödő ÉK-i szél hóátfúvásokat okoz. Reggel -11, délután -5 fok körüli értékeket mérhetünk.



Szerdán estig sok felhő lesz felettünk további hószállingózással. Marad a tartósan fagyos idő.



Csütörtökön sok napsütés, délutántól felhősödés valószínű. Reggel -20 és -10, délután -5 és -1 fok között várható a hőmérséklet.



Pénteken erősen felhős időre van kilátás, szórványosan havazással, ónos esővel, fagyott esővel. A keleti szél megélénkül. 0, +1 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.



Hétvégén sok felhő lesz felettünk, és többfelé alakul ki csapadék, mely egyre inkább eső lesz. Tovább enyhül az idő, vasánap már +5, +7 fok is lehet.