Hideg idő - Szakértő: az extrém hideg megterheli a szervezetet

Különösen veszélyes, hogy a kifejezetten enyhe tél után jön a hidegbetörés, így az átlagosnál jobban megviseli majd az embereket. 2018.02.25 01:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az érkező extrém hideghullám nagyon megterheli a szervezetet - mondta Pintér Ferenc meteogyógyász az M1 aktuális csatornán szombaton.



Különösen veszélyesnek nevezte, hogy a kifejezetten enyhe tél után jön a hidegbetörés, így az átlagosnál jobban megviseli majd az embereket. Hozzátette, az erős szél tovább rontja a hőérzetet.



A szakértő szerint a keringési problémákkal, illetve a magas vérnyomással küzdők esetében gondot okozhat, hogy a drasztikusan csökkenő hőmérséklet miatt az erek beszűkülnek, emelkedik a vérnyomás, ami megterheli a szívet. Az extrém hideg erősíti azokat a folyamatokat is, amelyek a trombózisveszélyt növelik, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a görcsös panaszokat, így a koraszülések száma is emelkedhet - mondta.



Az egészséges emberek is sokkal fáradékonyabbak lehetnek, a legyengült immunrendszer miatt nő a fertőzésveszély, illetve romlanak a reflexek, és ez a balesetveszélyt is növeli.



Pintér Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon hideg időben nem szabad tartósan a szabadban lenni, rövid idő alatt kialakulhatnak fagyási sérülések.