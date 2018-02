Hideg idő

Meteorológiai szolgálat: a jövő héten mínusz 20 fok is lehet

Szombat estétől fagypont alá csökken a hőmérséklet és a következő öt-hat napban sem emelkedik 0 fok fölé napközben. 2018.02.23

Szombat estétől több napon át nem emelkedik 0 Celsius-fok felé a hőmérséklet, éjszakánként országszerte mínusz 10 fok alá hűl a levegő - hívta a fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat pénteken Facebook-oldalán. Az előrejelzés szerint a jövő héten többfelé mínusz 10 fok körüli maximumokra és mínusz 20 fok körüli minimumokra kell készülni.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint szombat estétől fagypont alá csökken a hőmérséklet és a következő öt-hat napban sem emelkedik 0 fok fölé napközben.



A jövő hét első felében lesznek olyan napok, amikor napközben is mínusz 5 fok körül alakulnak a maximumok. Ráadásul az erős szél miatt ezt is jóval hidegebbnek lehet majd érezni. Éjszakánként az ország legnagyobb részén mínusz 10 foknál is hidegebb idő várható.



A meteorológiai szolgálat is felhívta a figyelmet: ilyen időjárásban nemcsak a szabad ég alatt, hanem a fűtetlen lakásokban, házakban élőket is fokozottan veszélyezteti a kihűlés, illetve a fagyhalál. Aki segíteni szeretne és tud, többek között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), a Menhely Alapítvány és a diszpecserportal.hu honlapjain találja a szükséges információkat, telefonszámokat - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szombaton többfelé kisüt a nap, de reggel még délnyugaton, napközben a középső országrészben sok lesz a felhő, ott havazás is valószínű. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, ami helyenként gyenge hófúvást is okozhat. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de északkeleten a havas, szélvédett, derült tájakon mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű.



Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett délen lehet néhol gyenge havazás. Többfelé megerősödik a szél, ezért hófúvásra is számítani kell. A minimumhőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 7 fok között alakul, de a gyengén felhős, havas, szélvédett tájakon mínusz 15 fok alatt valószínű. A nappali maximumok mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakulnak. A jelenlegi előrejelzés szerint a jövő héten tovább hűl a levegő. Néhol napközben is mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.



Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár pénteken jelentette be: a várható extrém hideg miatt szombat déltől életbe lép a vörös kód riasztás. Ennek eljárásrendje szerint a hajléktalanokat segítő szervezetek mellett szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt.