Időjárás

Extrém hideg: vörös kód riasztás lép életbe szombaton

A hajléktalanokat segítő szervezetek mellett szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt. 2018.02.23 10:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vörös kód riasztást adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szombat déltől a várható extrém hideg miatt.



Czibere Károly pénteken, budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a vörös kód eljárásrendje szerint a hajléktalanokat segítő szervezetek mellett szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt.



Az államtitkár hozzátette: a potenciális befogadó intézmények, a diszpécserközpontok és az utcai szociális munkások is felkészültek a riasztással járó feladatokra.



Czibere Károly arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek oda az utcán kihűléssel fenyegetett és az otthonukban egyedül élő idős emberekre egyaránt, és szükség esetén hívjanak nekik segítséget. A diszpécserszolgálat telefonszámai megtalálhatók a diszpecserportal.hu oldalon - tette hozzá.



A riasztás a mostani meteorológiai előrejelzések alapján várhatóan egy hétig lesz érvényben.



Czibere Károly kitért arra: az extrém hideg miatt a kormány a krízisidőszak 360 millió forintos kerettámogatását további ötvenmillió forinttal emelte, ezt ezekben a napokban fogják felhasználni alapvetően takarók, hálózsákok és egyéb többletkiadások fedezésére.



A krízisidőszakban megerősítették a hajléktalanokat ellátó szolgáltatási rendszert, az átlagosan meglévő 9600 férőhely mellé további 1500 férőhely megnyitásáról döntöttek és biztosították a férőhelyek finanszírozását is.



A hajléktalanokat ellátó intézmények országos kihasználtsága januárban 78 százalék volt, februárban 84 százalék, tehát van még üres hely a szállókon, senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie - közölte az államtitkár.