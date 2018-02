Időjárás

Kevesebb hó, erősebb lehűlés - ez vár ránk hétvégén

A hétvégén egyre kevesebb helyen várható havazás, de erős lehűlés várható. Napközben is mínuszokra kell készülni, a leghidegebb helyeken mínusz 15 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, estefelé északkeleten csökken a felhőzet. Napközben elsősorban a Dunántúl délnyugati felén várható havazás, helyenként havas eső. Néhol megerősödik a szél, elsősorban nyugaton gyenge hófúvás is kialakulhat.



Veszélyjelzésében a meteorológiai szolgálat a havazás miatt Baranya, Somogy és Zala, a hófúvás miatt Vas és Zala megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 fok között valószínű. A nappali maximumom mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak, délkeleten lehet legenyhébb az idő.



Szombaton a délnyugati, nyugati megyékben reggel még szállingózhat a hó, délután néhol futó hózápor sem zárható ki. Másutt általában gyengén felhős, napos idő várható. A légmozgás élénk, északkeleten, keleten többfelé erős lesz. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 1, napközben mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap néhol előfordulhat hózápor. Jellemzően változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, ezért hófúvásokra is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 7 fok között alakul, de a havas, szélvédett tájakon mínusz 15 fok alá is lehűlhet a levegő. A nappali maximumértékek mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.