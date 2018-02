Időjárás

Visszatér a csapadékos, hideg téli idő

Hétfő délutántól megnövekszik a felhőzet, és estétől délnyugat felől egyre többfelé valószínű havas eső, hó, az Alföldön eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 3 Celsius-fok között alakul, de a vastagabb hóval borított, szélvédett tájakon néhány fokkal hidegebb idő valószínű. Napközben plusz 3-7 fokig melegszik a levegő.



Kedden és szerdán borult lesz az ég. Kedden többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Szerdán is többfelé várható csapadék; a Dunántúl nagyobb részén havazás, másutt havas eső, eső is. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Kedden a leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1 fok, szerdán mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok mindkét nap mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak.



Csütörtökön és pénteken is többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Csütörtökön élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lehet a légmozgás, pénteken többfelé megerősödik a szél. Csütörtökön a minimumhőmérséklet mínusz 4 és 0, pénteken mínusz 5 és 0 fok között valószínű. Csütörtökön a maximumok mínusz 1 és plusz 5, pénteken mínusz 1 és plusz 4 fok között alakulnak.



Szombaton több helyen kisüt a nap, csapadék nem valószínű, de még ekkor is megélénkül, az ország északkeleti harmadában megerősödhet a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 4, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap is megerősödik, északkeleten viharossá is fokozódhat a szél. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 13 és mínusz 8, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.